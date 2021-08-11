Признавшийся в убийстве депутат-миллиардер получил два месяца домашнего ареста

Признавшийся в убийстве человека депутат Законодательного собрания Камчатского края и миллиардер Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста на время проведения расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской суд Петропавловска-Камчатского.

«Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Редькин в день преступления, по некоторым данным, находился в состоянии «сильнейшего алкогольного срыва», ездил по поселку на вездеходе и стрелял из карабина стоимостью более трех миллионов рублей. По одной из версий, нетрезвый депутат приехал на свалку, где произошло преступление, чтобы поупражняться в стрельбе.

10 августа Игорь Редькин признался, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, это произошло 2 августа. Депутат узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители, и решил нейтрализовать хищника.