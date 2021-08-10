Стало известно об «алкогольном срыве» признавшегося в убийстве депутата

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в случайном убийстве человека, в день преступления, по некоторым данным, находился в состоянии «сильнейшего алкогольного срыва», ездил по поселку на вездеходе и стрелял из карабина стоимостью более трех миллионов рублей. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает информационное агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Гильзу от карабина изъяли на месте происшествия. Пуля попала в живот мужчине, который вместе с родственником загружал на микрогрузовик металлолом на свалке», — рассказал на условиях анонимности один из источников, отметив, что в регионе зарегистрировано всего три единицы подобного оружия.

Ранее сообщалось, что Редькин в момент преступления мог быть пьян. По одной из версий, нетрезвый депутат приехал на свалку, где произошло преступление, чтобы поупражняться в стрельбе.

Политик предложил деньги семье погибшего мужчины. По словам его представителя Ольги Струченко, депутат изначально не собирался уходить от ответственности, так как «все указывает, что это его пуля». С родными погибшего уже общаются представители Редькина, отметила она.

При этом жена погибшего рассказала, что ей никто не звонил и не выражал соболезнований. О том, что фигурантом дела стал известный депутат, она узнала из новостей.

10 августа Игорь Редькин признался, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, это произошло 2 августа. Депутат узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители, и решил нейтрализовать хищника.