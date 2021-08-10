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Описана версия о пьяных упражнениях в стрельбе признавшегося в убийстве депутата

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Фото: Unsplash

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, который признался в случайном убийстве человека, в момент преступления мог быть пьян. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает информационное агентство «Кам 24».

По одной из версий, нетрезвый депутат приехал на свалку, где произошло преступление, чтобы поупражняться в стрельбе.

Ранее сообщалось, что политик предложил деньги семье погибшего мужчины. По словам его представителя Ольги Струченко, депутат изначально не собирался уходить от ответственности, так как «все указывает, что это его пуля». С родными погибшего уже общаются представители Редькина, отметила она.

При этом жена погибшего рассказала, что ей никто не звонил и не выражал соболезнований. О том, что фигурантом дела стал известный депутат, она узнала из новостей.

10 августа Игорь Редькин признался, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, инцидент произошел 2 августа. Депутат узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители, и решил нейтрализовать хищника.

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