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Признавшийся в случайном убийстве депутат предложил семье погибшего деньги

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Игорь Редькин
Игорь Редькин
Фото: Fishnews.ru

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, который признался в случайном убийстве человека, предложил деньги семье погибшего мужчины. Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на представителя политика Ольгу Струченко.

По ее словам, депутат изначально не собирался уходить от ответственности, так как «все указывает, что это его пуля». С родными погибшего уже общаются представители Редькина, отметила она.

«Конечно, он намерен заплатить семье погибшего. Пока не могу называть какие-то суммы. Но нужно учитывать, что Игорь Владимирович не бедный человек. Естественно, скупиться никто не будет. Согласны ли родственники, мне пока неизвестно», — рассказала Струченко.

Она добавила, что как только стали известны предварительные результаты расследования убийства, Редькин сразу же объявил о случившемся. Сначала, по ее утверждению, депутат сомневался, что это его выстрел.

В свою очередь, отец подозреваемого Владимир признался, что ему сложно оценивать инцидент. «Это его проблемы. Если он не исключает свою вину — знает, за что. Я сам не знаю никаких подробностей. На эту тему с сыном не разговариваю. Все узнаю об этом деле из интернета», — поделился Редькин-старший.

При этом жена погибшего рассказала, что ей никто не звонил и не выражал соболезнований. О том, что фигурантом дела стал известный депутат, она узнала из новостей.

10 августа Игорь Редькин признался, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, инцидент произошел 2 августа. Депутат узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители, и решил нейтрализовать хищника.

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