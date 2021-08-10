Признавшийся в случайном убийстве депутат предложил семье погибшего деньги

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин, который признался в случайном убийстве человека, предложил деньги семье погибшего мужчины. Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на представителя политика Ольгу Струченко.

Материалы по теме Тайны следствия Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи. Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда

По ее словам, депутат изначально не собирался уходить от ответственности, так как «все указывает, что это его пуля». С родными погибшего уже общаются представители Редькина, отметила она.

«Конечно, он намерен заплатить семье погибшего. Пока не могу называть какие-то суммы. Но нужно учитывать, что Игорь Владимирович не бедный человек. Естественно, скупиться никто не будет. Согласны ли родственники, мне пока неизвестно», — рассказала Струченко.

Она добавила, что как только стали известны предварительные результаты расследования убийства, Редькин сразу же объявил о случившемся. Сначала, по ее утверждению, депутат сомневался, что это его выстрел.

В свою очередь, отец подозреваемого Владимир признался, что ему сложно оценивать инцидент. «Это его проблемы. Если он не исключает свою вину — знает, за что. Я сам не знаю никаких подробностей. На эту тему с сыном не разговариваю. Все узнаю об этом деле из интернета», — поделился Редькин-старший.

При этом жена погибшего рассказала, что ей никто не звонил и не выражал соболезнований. О том, что фигурантом дела стал известный депутат, она узнала из новостей.

10 августа Игорь Редькин признался, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, инцидент произошел 2 августа. Депутат узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители, и решил нейтрализовать хищника.