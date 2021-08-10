Камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве человека

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался в том, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на признание политика, предоставленное его адвокатом Ольгой Струченко.

По словам Редькина, инцидент произошел 2 августа, когда он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители.

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в обращении политика.

Редькин также добавил, что готов предстать перед судом и понести соответствующее наказание.

По данным местного информационного агентства «Кам 24», во вторник, 10 августа, депутат был задержан, мера пресечения для него будет определена позднее.

Ранее сообщалось, что депутата от КПРФ Александра Котелевского задержали после того, как он в ходе перепалки до смерти избил инвалида, который трудился над его заказом. От травм позвоночника и черепа рабочий скончался. У погибшего остались жена и двое детей. Инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз 5 августа.