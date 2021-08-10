Силовые структуры
 
Последние новости
20-летний сын Мадонны стал моделью
В России выявили 21 378 новых случаев коронавируса
Власти придумали новый способ снизить цены на бензин
Президент Грузии отказалась от встречи с вернувшимися из Токио олимпийцами
Средство защиты России от санкций решили продать
Переехавшая за рубеж россиянка назвала неприятную привычку иностранных врачей
Китай отозвал посла из Литвы
Россия выслала 12 мигрантов после массовой драки в Подмосковье
Прибывшие на первых рейсах в Хургаду россияне рассказали о происходящем в Египте
Новости партнеров
Прослушать новость

Камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве человека

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: «Витязь Авто» / YouTube

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался в том, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на признание политика, предоставленное его адвокатом Ольгой Струченко.

По словам Редькина, инцидент произошел 2 августа, когда он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители.

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в обращении политика.

Редькин также добавил, что готов предстать перед судом и понести соответствующее наказание.

По данным местного информационного агентства «Кам 24», во вторник, 10 августа, депутат был задержан, мера пресечения для него будет определена позднее.

Ранее сообщалось, что депутата от КПРФ Александра Котелевского задержали после того, как он в ходе перепалки до смерти избил инвалида, который трудился над его заказом. От травм позвоночника и черепа рабочий скончался. У погибшего остались жена и двое детей. Инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз 5 августа.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяный депутат от КПРФ до смерти избил инвалида
Убивший волка российский депутат сдал мандат
Российский депутат убил бизнесмена после ссоры с возлюбленной
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 5 апреля

«Не более четырех смертей в год»

Российский врач подменил органы умершей пациентки. Он пошел на подлог, чтобы не портить статистику
18:52 6 августа

Главаря московской банды посадили на четверть века за убийства из 90-х

17:13 6 августа

Присяжные оправдали задушившую тяжелобольного супруга российскую медсестру

16:33 6 августа

Появилась версия о любовной связи адвоката с организатором побега из ИВС Истры

Силовые структуры18:4231 марта

«Там шел настоящий бой»

Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
15:50 6 августа

После побега пятерых заключенных задержаны сотрудники подмосковного изолятора

15:25 6 августа

Эксперт по лжи оценила видео с признанием Тесака в убийствах

18:02 6 августа

Убивший семью из пяти человек рассказал о преступлении на видео

Силовые структуры00:0130 марта

«Он свободолюбив и очень опасен»

Как спецназовец ГРУ стал главарем опасной банды и трижды сбежал из-под стражи
14:19 6 августа

Появилось видео допроса Тесака с признанием в убийствах

12:12 6 августа

Камеру бежавших из подмосковного изолятора показали на видео

11:12 6 августа

Задержан дежуривший во время побега заключенных из подмосковного изолятора

Россия
Объявление о поиске консьержа возмутило москвичей
«Война — это, сука, страшно»
В 1994 году российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Окутанный смогом российский город сняли на видео
Девять человек погибли в реанимации больницы в Северной Осетии.
Причиной стал прорыв трубы, поставлявшей кислород больным
Москвичам пообещали летние ливни и грозы до конца рабочей недели
«Контрактников и офицеров сразу расстреливали»
Последний и решающий бой за Грозный глазами российского солдата
Более 3 тысяч детей из Балашихи получили выплаты
Все материалы
Мир
В Европарламенте обвинили США в шпионаже за союзниками
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Австралийские ученые оценили эффективность «Спутника V»
Премьера Перу обвинили в отмывании денег
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
Мигранты сбежали из литовского лагеря из-за недовольства условиями жизни
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Раскрыта повестка встречи Зеленского и Байдена
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Политолог объяснил причины провала белорусского протеста
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Белорусский политолог оценил перспективы интеграции с Россией
Все материалы
Экономика
Каждая седьмая госпрограмма в России оказалась неэффективной
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
США предсказали долгую безработицу
Life может и не Pay.
Почему эквайринговая компания выбирает ненадежные банки
Германия утроит расходы на восстановление после наводнения
Российских чиновников поймали на майнинге криптовалюты на работе
Адаптация для экономики.
О подготовке экономики страны к глобальному энергопереходу
Все материалы
Силовые структуры
Бывший оперативник рассказал о продаже наркотиков в Москве под видом котят
«Они не знали, что везут»
Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
Наркоторговцы в России вернулись к схеме распространения товара из 90-х
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии
Из изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.
Беглецы воспользовались гаечным ключом и халатностью охраны
Продавцов «куполов защиты» из секты «Орден пути» отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Обыгравшая Аверину израильская гимнастка отреагировала на протесты россиян
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
«Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре РПЛ
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Милонов назвал судейство художественной гимнастики на ОИ продажным
Все материалы
Культура
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
«Его сверхспособности — идиотские»
Как режиссер «Отряда самоубийц» воскресил главный кинопровал десятилетия?
Все материалы
Интернет и СМИ
Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Мужчина нашел потерянную семью спустя 40 лет благодаря старой газете
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Мужчина признал свое свидание «худшим в жизни» из-за неожиданной просьбы девушки
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Женщина установила замок в своей комнате и опозорила мужа
Все материалы
Ценности
Выглядящая на 20 лет женщина раскрыла реальный возраст и удивила подписчиков
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Голливудская актриса вышла в свет в оголяющем грудь платье
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Кайли Дженнер снялась в бикини из золота за сотни тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Все материалы
Новый кроссовер Genesis GV70 получил рублевый ценник
Видео: BMW M4 в руках диванного петролхеда
Почему «четверка» абсолютно бесполезная, но от этого не менее классная машина
В России завершились продажи доступного кроссовера Geely
Porsche Panamera: разборки внутри семьи
Рестайлинг Porsche Panamera расставил все по своим местам
Камеры начали штрафовать россиян за выключенные фары
Китайцы наступают: 15 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников России
Прорыв Coolray и доминирование Creta
Кросс-купе Volkswagen ID.5 GTX раскрыли на фотографиях и видео
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали вызывать лифты через смартфоны
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы