Адвокат оценил наказание депутату-миллиардеру за случайное убийство россиянина

Адвокат оценил наказание депутату-миллиардеру Игорю Редькину за случайное убийство жителя Камчатки. Как рассказал изданию «Комсомольская правда» юрист Алексей Ананьев, уголовное дело могут переквалифицировать по другой статье.

В настоящее время по факту убийства мужчины в поселке Озерновский 2 августа возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Однако, по мнению эксперта, необходимо доказать, что у человека был умысел на совершение преступления.

В случае, если адвокат докажет отсутствие мотива у депутата, уголовное дело переквалифицируют по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Если во время суда не будет установлено знакомство депутата с погибшим и его неприязни к нему, то дело могут переквалифицировать. Ананьев отметил, что признание не является смягчающим обстоятельством, однако Редькину могут смягчить приговор за явку с повинной и содействие следствию.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался в том, что 2 августа случайно застрелил мужчину, когда пытался выгнать медведя из поселка Озерновский. Предположительно, в момент убийства он мог был пьян. В настоящее время депутат задержан.

Политик заявил, что готов предстать перед судом и понести соответствующее наказание. Он также решил снять свою кандидатуру с выборов и приостановить членство в партии.