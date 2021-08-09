Пьяный депутат от КПРФ до смерти избил инвалида

Депутата от КПРФ Александра Котелевского задержали после того, как он в ходе перепалки до смерти избил инвалида, который работал над его заказом. Об этом сообщает Daily Storm.

По данным издания, инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз, где Котелевский был избран от КПРФ депутатом в местный горсовет в 2020 году. По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый выпивал с 38-летним потерпевшим, рабочим Ильфатом Тутхнеевым, в его мастерской. Тутхнеев должен был приготовить сувенир к свадьбе депутата, однако между ними произошла ссора. Котелевский избил инвалида — от травм позвоночника и черепа он скончался. У погибшего остались жена и двое детей.

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«Полиция задержала перепачканного кровью предполагаемого преступника, спящего пьяным недалеко от жертвы. В ответ на действия полиции мужчина кричал, что у него неприкосновенность и что полетят с них погоны, а потом — что это не он сделал», — рассказал информированный источник.

Глава пресс-службы СУ СКР по республике Евгений Каневский сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Котелевский не признал вину, однако правоохранители собрали достаточно улик.

У Тутхнеева была диагностирована болезнь Гоше — редкое нарушение метаболизма, в результате которого появляются костные заболевания, задержка роста, полового созревания и кровоподтеки.

В КПРФ назвали информацию о задержании своего депутата провокацией и вбросом перед выборами.