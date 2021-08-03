В России ребенка с инвалидностью не пустили в аквапарк

Семью, которая приехала из Астрахани, не пустили в аквапарк в городе Волжском. Им не разрешили войти из-за сына, имеющего диагноз «аутизм». Родители мальчика обратились в прокуратуру, чтобы защитить свои права. Об этом они рассказали на странице в Instagram.

«Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк потому, что ребенок — инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории», — написала мать мальчика. Кроме того, разбирательства на входе с охранником россияне сняли на видео.

Стало известно, что есть целый свод правил посещения аквапарка, согласно которым запрещено входить лицам с психическими заболеваниями, представляющим угрозу отдыхающим. Семью из Астрахани удивило, что ребенка с аутизмом здесь относят к таким лицам.

«Он уже у меня не подходит под эту формулировку. Здесь у вас указаны лица с психическими заболеваниями. Но это совсем другие представители», — отметил отец мальчика. Родители пытались обратить внимание на скидку инвалидам при посещении аквапарка, о которой написано на официальном сайте, но это не помогло.

В результате россияне написали заявление в прокуратуру, которая разберется в этой ситуации.

Ранее жительница Санкт-Петербурга увидела на детской площадке детей с особенностями развития, стала их выгонять и попала на видео. По ее словам, внучка испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, поэтому женщина потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных.