Выгнавшая с детской площадки детей с инвалидностью россиянка объяснилась

Жительница Санкт-Петербурга, которая выгнала с детской площадки детей с инвалидностью, объяснила свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как пишет канал, прогнавшей детей женщиной оказалась жена бизнесмена по имени Наталья Липская, проживающая в ЖК «Балтийская женмужина», где произошел инцидент. Россиянка объяснила, что гуляла во дворе с внучкой, которую якобы напугала реакция ребенка с особенностями здоровья, который «не разговаривает, мычит, кричит». Женщина заявила, что не желает, чтобы ее внучка «на все это смотрела и офигевала».

Липская добавила, что проживает в квартире площадью 127 квадратных метров, поэтому считает, что имеет право устанавливать свои правила во дворе. По ее словам, ранее ей уже удалось прогнать со двора воспитанников детского сада, поэтому теперь она намерена разобраться с детьми из «Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра». Она выразила уверенность в том, что соседи в этом ее поддержат.

Ранее инцидент попал на видео. Работники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона «О социальной защите инвалидов»