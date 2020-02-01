Пожелавшая смерти плачущему ребенку-инвалиду россиянка оправдалась

Жительница Нефтеюганска Диана Закутняя оправдала свою публикацию в Instagram из бассейна про плачущего ребенка-инвалида, которому она пожелала смерти. Комментарий опубликован в ее аккаунте.

Она рассказала, что не знала о состоянии ребенка и что администрация банного комплекса «Султан» не сообщила ей об этом. «В заведении нет таблички с такой надписью», — заметила Закутняя. По словам женщины, ребенок «орал на протяжении двух часов».

«Ребенок, который якобы инвалид, вел себя как обычный, здоровый ребенок. Он бегал, кричал, играл и даже писал, будучи в бассейне. Мама не делала замечаний, а сидела в телефоне и ела чипсы», — пояснила жительница Югры. Она также утверждает, что в душевой ее начала снимать на телефон одна из матерей.

Закутняя подчеркнула, что ее слова про то, «почему ребенок не утонул», — это не призыв к убийству и утоплению детей, а «крик души». «В данной ситуации жертвы не мамочки, а я. Всем мамочкам города Нефтеюганска не мешает писать мне гадости и оскорбления», — добавила женщина.

В вызвавших негодование пользователей сети коротких роликах в сторис Instagram, Закутняя снимала себя на видео и сетовала на то, что детский плач мешает ей отдыхать в бассейне. Она также говорила о том, что «ребенка хочется утопить», чтобы «не слушать симфонию из такого ора». Одна из посетительниц бассейна обратилась в прокуратуру с требованием наказать девушку за публичные оскорбления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!