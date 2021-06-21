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Россиянка разбила голову и порвала ложкой глотку собственному ребенку

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Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Самарской области мать регулярно избивала собственного ребенка: сломала девочке ногу, разбила голову и порвала ложкой глотку. Из-за полученных травм ребенок стал инвалидом, сообщает «Комсомольская правда».

Пострадавшая девочка по имени Соня родилась здоровой. Издание уточняет, что ее мать не употребляла наркотики и не состояла на учете надзорных органов, однако наносила травмы ребенку. В месяц у девочки была сломана нога, а в четыре — разбита голова. В больнице ей сделали трепанацию черепа и вставили пластину, но из-за тяжести полученной травмы она стала инвалидом.

После этого ее все равно вернули домой к матери, но ненадолго. В девять месяцев Соня опять была доставлена в лечебное учреждение с разрывом глотки — женщина запихала девочке ложку в рот во время кормления.

После этого девочку отправили в реабилитационный центр и начали подыскивать ей приемную семью. Сейчас она живет с новыми родителями в Тольятти. Специалисты считают, что ребенок когда-нибудь сможет снова ходить.

В мае стало известно, что в Воронеже мужчина и женщина избили 13-летнего ребенка за то, что он хотел попить из шланга. Ребенок получил сотрясение мозга.

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