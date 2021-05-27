Очевидцы засняли ползущую по шоссе после избиения мужем россиянку

В Новосибирской области местные жители обнаружили и засняли женщину, которая ползла по Бердскому шоссе после избиения мужем. Об этом сообщает «НДН.Инфо».

По данным издания, 25 мая очевидец заметил, что на правой стороне шоссе лежит человек. Он подъехал и увидел, что избитая девушка ползет в сторону дороги. Практически сразу к ним подъехал автомобиль, в котором была мать россиянки.

Мужчина вызывал скорую помощь. Выяснилось, что женщину избил муж во время застолья. У нее была сломана нога.

Ранее жительница Москвы с переломами черепа сбежала от избившего ее мужа в гостиницу и родила там недоношенного ребенка. У женщины диагностировали переломы скулы и височной кости, а также синяки на ногах. Ее госпитализировали, вместе с ребенком она находится в перинатальном центре.