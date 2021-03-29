Россиянку с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе

Россиянку с ребенком-инвалидом не пустили в шашлычную «Бродвей» в Одинцове. Об этом сообщает телеканал «360». Женщина отметила, что такой инцидент случился впервые, раньше она с ребенком постоянно посещала это кафе.

«Мы сначала зашли и посмотрели, что есть места, потом подняли коляску и зашли. Они сказали: "Мы обслуживать вас не будем, так как на коляске мы не обслуживаем детей"», — рассказала мать ребенка. Она добавила, что в заведении сослались на новые требования обслуживания, а также на то, что у них новая мебель и не хватает мест.

Мать ребенка написала жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру Московской области. «Нас не вытолкали, конечно, мы сами ушли. Но что нам оставалось. Я просила пригласить руководство, но мне сказали, что его сегодня нет», — объяснила она.

В «Бродвее» представили свою версию событий. По словам сотрудников, женщине предлагали посадить ребенка на стул, а коляску оставить на улице, на что мать агрессивно ответила и отказалась. Формат заведения, считают в «Бродвее», не позволяет разместить коляску.

«Ребенок сидел в обычной детской коляске, а не в инвалидной, и выглядел как обычный ребенок. Как официант может определить, инвалид это или нет? Со своей стороны приносим извинения за произошедшую ситуацию», — добавили там.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала Telegram-каналу «Подъем», что подготовит открытое письмо заведениям общепита в Подмосковье, чтобы обратить внимание персонала на проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов. По ее словам, бизнес должен брать на себя социальную ответственность.

Ранее в городе Валуйки Белгородской области 11-летний инвалид умер после того, как его заперли в машине родственники.

Бабушка пошла за покупками, а через некоторое время супруг пошел встречать ее, закрыв машину и оставив мальчика внутри. Вернувшись, мужчина увидел, что автомобиль дымится.