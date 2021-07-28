Россиянку избили за прогулку с ребенком в чужом дворе

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В Петербурге россиянку избили за оставленную на газоне коляску и прогулку с ребенком в чужом дворе, передает РЕН ТВ. Ссора разгорелась еще в понедельник, 19 июля, однако известно стало о ней только сейчас.

Во дворе одного из домов в Мурино местной жительнице не понравилось, что на газоне около детской площадки оставили коляску. С нецензурными словами и кулаками она набросилась на ее владелицу. Как уточнила пострадавшая, оппонент подошла к коляске, чтобы ее убрать. Когда она спросила ее, почему та убирает коляску, женщина начала размахивать кулаками. «Получила толчок рукой в мое плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме. Началась потасовка», — объяснила она.

Нападавшая заявила, что детские коляски не должны парковать на газоне. По ее словам, потерпевшая пришла со своим ребенком на площадку с территории другого дома. Прибывший на место представитель управляющей компании объяснил, что площадка является общественным пространством, передает телеканал «360». Однако зачинщица указала, что «это их земля»

В итоге женщины порвали друг другу платья. Результатом конфликта стали разбитая губа и вырванный ноготь. По данным «Комсомольской правды», обе участницы отправились в клинику снимать побои и написали заявления в полицию.

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