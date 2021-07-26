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Драка сотрудниц в мэрии росcийского города попала на видео

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Драка двух сотрудниц в здании мэрии росcийского города попала на видео. Кадры публикует в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Инцидент произошел в администрации Новороссийска. Конфликт начался после совещания по вопросам обманутых дольщиков и долгостроев.

На записи с камер наблюдения видно, как одна женщина хватает другую за горло. По данным «Подъема», глава муниципального автономного учреждения «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий» Людмила Обламская напала на начальника отдела по организационной работе Лилиану Фонареву.

В администрации города изданию уточнили, что проводят проверку случившегося.

Ранее в июле драка жителей Курской области на шампурах попала на видео. Конфликт между группой мужчин произошел на реке Сейм.

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