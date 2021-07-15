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Кровавое сражение россиян на шампурах попало на видео

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Кровавое сражение жителей Курской области на шампурах попало на видео

Жители Курской области устроили кровавое сражение на шампурах. Кадры случившегося публикует в социальной сети ВКонтакте паблик «Курский Бомондъ».

Инцидент произошел на речке Сейм. На записи видно, как между группой мужчин завязывается конфликт. Что стало его причиной, неясно. По сообщениям очевидцев, началась драка, в которой вместо «оружия» использовались шампуры. Потом мужчины перешли на палки.

В результате один из участников был ранен в шею. При этом он продолжал участвовать в конфликте.

«Там он весь в крови», — утверждает девушка, снимающая происходящее на видео.

В итоге закончилось все мирно. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее в июле на видео засняли драку молодого человека с охранником торгового центра в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел из-за несоблюдения ограничительных мер. Россиянин отказался надеть маску.

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