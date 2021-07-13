Украинские депутаты подрались с националистами из-за стихийной свалки

Украинские радикалы из движения «Национальный корпус» (запрещено в России) подрались с депутатами горсовета Борисполя из-за стихийно возникшей мусорной свалки неподалеку от жилых районов. Видеозапись инцидента опубликована на странице телеканала ТРС в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, как националисты развернули в зале плакат и потребовали встречи с мэром, который присутствовал на заседании. В ответ на это градоначальник распорядился удалить активистов из зала, после чего они перешли в рукопашную против депутатов и охраны.

Позже собравшимся удалось вытеснить радикалов из здания. О серьезных травмах участников драки или присутствующих на заседании не сообщалось. Депутаты продолжили работу в штатном режиме, однако пообещали позже разобраться в произошедшем.

Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев спровоцировал драку на одном из заседаний призывом расстреливать оппозиционеров. Массовое побоище закончилось ультиматумом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее члены пообещали игнорировать заседания комитета под председательством инициатора потасовки, пока тот не будет снят со своего поста.