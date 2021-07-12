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Драка молодого человека с охранником из-за маски в ТЦ Петербурга попала на видео

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Драка молодого человека с охранником торгового центра в Санкт-Петербурге из-за несоблюдения ограничительных мер — отказа надеть маску — попала на видео. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В сообщении говорится, что конфликт произошел между охранником и 21-летним мужчиной в торговом комплексе на Полюстровском проспекте. По данному факту проводится проверка, оба участника конфликта опрошены полицией, отметили в ведомстве.

Молодой человек без маски шел к эскалатору торгового центра «Европолис» в сопровождении подруги, после короткого разговора с охранником посетитель начал пихаться, и вскоре ковид-диссидент оказался на полу, пишет «Фонтанка».

Ранее в московском аэропорту Домодедово две женщины подрались из-за социальной дистанции.

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