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В российском городе казаки напали на велосипедистов и попали на видео

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В Ставрополе члены народной дружины попытались силой забрать у двоих россиян велосипеды и устроить драку. Видео произошедшего опубликовало издание «Baza» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как агрессивно реагирует казак на замечание мужчины о том, что он в центре города забрал чужое имущество. Народный дружинник направляется к ставропольцу с велосипедом, начинает его бить, а после называет «чертом». На просьбу автора видео не трогать его руками казак спрашивает: «А чем тебя, ногами трогать?», а затем пытается ударить второго молодого человека. В конце видео мужчина толкает автора ролика.

Один из велосипедистов рассказал, что до инцидента он вместе с другом выполнял трюки на велосипедах на центральной площади.

Ранее в Татарстане пьяный полицейский сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил ушибы и ссадины, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. В региональном МВД сообщили, что уволят этого сотрудника, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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