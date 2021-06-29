Массовая драка на турнире по MMA в Москве попала на видео

Массовая драка на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой промоушена R3 Fighting Championship в Москве попала на видео. Ролик доступен на YouTube-канале организации.

Инцидент произошел в спортивном комплексе «Крылья Советов». Он начался из-за словесной перепалки между несколькими бойцами, которая переросла в массовую драку с участием болельщиков. Потасовку удалось остановить организаторам турнира, позвавшим на помощь полицейских и сотрудников охраны.

В декабре прошлого года российский боец Магомед Исмаилов вступил в словесную перепалку с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights в Москве. Оба спортсмена были гостями на соревнованиях. Конфликт перерос в потасовку, которая, в свою очередь, привлекла и болельщиков — они принялись перелезать через ограждение. Для пресечения массовой драки потребовалось вмешательство полиции и ОМОНа.