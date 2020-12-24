Перепалка с участием Исмаилова привела к массовой драке на турнире MMA в Москве

Перепалка с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомедом Исмаиловым привела к массовой драке на турнире AMC Fight Nights, проходившем в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди гостей был 30-летний Владимир Минеев, который публично вызвал на поединок Исмаилова. Оба спортсмена не участвовали в поединках ивента. Перепалка двух бойцов спровоцировала массовую драку. В клетку выбежали фанаты, что потребовало вмешательства полиции.

13 декабря Исмаилов победил решением судей российского тяжеловеса Ивана Штыркова. Летом россиянин оказался сильнее именитого бойца Александра Емельяненко, нокаутировав последнего несмотря на разницу в габаритах и в весе.

Минеев и Исмаилов возглавили турнир FIght NIghts Global осенью 2018-го. Их очное противостояние завершилось вничью.