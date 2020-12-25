Исмаилов прокомментировал массовую драку на турнире MMA в Москве

Боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов прокомментировал свою драку с другим российским спортсменом Владимиром Минеевым во время турнира AMC Fight Nights в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Доигрался? Похоже, да. Видимо, все это связано [с потасовкой]», — заявил Исмаилов.

Инцидент произошел вечером 24 декабря. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с Владимиром Минеевым. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, которая в свою очередь привлекла и болельщиков — они принялись перелезать через ограждение. Для пресечения массовой драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа. После происшествия Исмаилов и Минеев были доставлены в полицейский участок для проведения опроса. Позднее спортсмена отпустили, ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Минеев и Исмаилов возглавили турнир FIght NIghts Global осенью 2018-го. Их очное противостояние завершилось вничью.