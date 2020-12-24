В сети появилось видео драки с участием Исмаилова на турнире MMA в Москве

В сети появилось видео драки с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Инцидент произошел во время AMC Fight Nights. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с Владимиром Минеевым. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, которая в свою очередь привлекла и болельщиков — они принялись перелезать через ограждение.

😱🔥 Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция 👮‍♂️



👊 После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте 🧨 pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

Как сообщает РИА Новости, для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство полиции. Минеев и Исмаилов уже проводили поединок. Осенью 2018-го их противостояние завершилось вничью.

Исмаилов получил широкую известность после победы над ветераном Pride тяжеловесом Александром Емельяненко. Несмотря на разницу в габаритах и в весе, Исмаилов сумел нокаутировать оппонента в первом раунде. Бой прошел летом 2020-го.