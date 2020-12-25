Названа причина драки с участием Исмаилова на турнире MMA в Москве

Драка бойцов смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева во время турнира AMC Fight Nights произошла из-за удара Минеева микрофоном. Об этом агентству ТАСС рассказал брат Исмаилова Рамазан.

«Магомед в шутку показал проход в ноги. А Минеев ударил его микрофоном. Он не прав, и Магомед должен был среагировать», — сказал он.

Инцидент произошел вечером 24 декабря. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с Владимиром Минеевым. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, которая в свою очередь привлекла и болельщиков — они принялись перелезать через ограждение. Для пресечения драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа.

Минеев и Исмаилов возглавили турнир FIght NIghts Global осенью 2018-го. Их очное противостояние завершилось вничью.

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