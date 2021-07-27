Прокуратура и СКР проверят инцидент с детьми-аутистами на площадке в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) проверит инцидент с россиянкой, которая прогоняла детей-аутистов с площадки. Основанием для проверки стала опубликованная в СМИ информация о том, что жительница Красносельского района Санкт-Петербурга пыталась выгнать с детской площадки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Кроме того, инцидент заинтересовал прокуратуру города. По данным «Московского комсомольца», в настоящее время началась проверка по факту проявления ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства. Также решается вопрос о возможных дальнейших мерах реагирования.

Ранее жительница Санкт-Петербурга, которая выгнала с детской площадки детей с инвалидностью, объяснила свой поступок. Ею оказалась супруга бизнесмена Наталья Липская. Она рассказала, что ее внучку якобы напугала реакция ребенка с особенностями здоровья, который «не разговаривает, мычит, кричит».