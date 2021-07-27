Россия
 
Последние новости
Украине предсказали проблемы из-за санкций против Wildberries
Россиянам раскрыли главные опасности при купании в море
Центру для детей-аутистов перевели 800 тысяч рублей после скандала в Петербурге
Жену Байдена заметили на Олимпиаде в старых платьях
На трассе в Ставрополье неизвестные расстреляли водителя
Спортсменов на Олимпиаде призвали не кусать медали
Считавшийся погибшим мужчина 45 лет скрывался от семьи из-за неудавшейся карьеры
Раскрыт секрет топовой освещенности Москвы
Появилось видео с места ДТП с автобусом у здания МГУ в Москве
Nokia воскресила легендарный телефон
Новости партнеров
Прослушать новость

Прокуратура и СКР проверят инцидент с детьми-аутистами на площадке в Петербурге

Перейти в «Мою Ленту»
кадр: страница «БЖonline» во «ВКонтакте»

Следственный комитет России (СКР) проверит инцидент с россиянкой, которая прогоняла детей-аутистов с площадки. Основанием для проверки стала опубликованная в СМИ информация о том, что жительница Красносельского района Санкт-Петербурга пыталась выгнать с детской площадки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Кроме того, инцидент заинтересовал прокуратуру города. По данным «Московского комсомольца», в настоящее время началась проверка по факту проявления ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства. Также решается вопрос о возможных дальнейших мерах реагирования.

Ранее жительница Санкт-Петербурга, которая выгнала с детской площадки детей с инвалидностью, объяснила свой поступок. Ею оказалась супруга бизнесмена Наталья Липская. Она рассказала, что ее внучку якобы напугала реакция ребенка с особенностями здоровья, который «не разговаривает, мычит, кричит».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка выгнала с детской площадки детей с инвалидностью и попала на видео
Россиянка разбила голову и порвала ложкой глотку собственному ребенку
В российском городе умер оставленный в машине ребенок-инвалид