Россия
 
Последние новости
В Белоруссии историческую усадьбу продадут почти за 30 рублей
Раскрыты причины счастья Маска
Полиция задержала напавшего на 15-летнюю москвичку извращенца 
Россиянина обвинили в избиении пасынка проводом от чайника
В США помиловали угрожавшую оружием активистам BLM семейную пару
Путин поздравил синхронисток с золотом Олимпиады в Токио
Глава Tencent резко обеднел после сравнения компании с опиумом
Россиян предупредили об опасности WhatsApp
Названы сроки пуска «уничтожающей США» российской ракеты
Новости партнеров
Прослушать новость

Отказавшегося везти россиянина с ДЦП из списка Forbes водителя уволили

Перейти в «Мою Ленту»
Иван Бакаидов
Иван Бакаидов
Кадр: неФОРМАТ / YouTube

Транспортная компания Санкт-Петербурга уволила водителя маршрутного такси, который отказался везти россиянина из списка Forbes с детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщил сам пострадавший, программист Иван Бакаидов на своей странице во «ВКонтакте».

Бакаидов написал, что транспортная компания связалась с ним через мессенджер. Его заверили, что изучили все записи, связанные с инцидентом, а также допросили водителя. В итоге перед пострадавшим извинились, а водителя уволили. Пострадавшему также назначили встречу с директором компании «для личных извинений и обсуждения сотрудничества».

Ранее перед российским программистом извинились в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Там добавили, что поведение водителя недопустимо, особенно в отношении социально незащищенных групп населения.

Об инциденте стало известно 4 августа. Проехав около 500 метров, водитель маршрутки остановился на светофоре, открыл дверь и попросил Бакаидова выйти. Даже после того как загорелся зеленый свет, водитель настаивал на своем и отказывался ехать дальше. Тогда к нему подошел мужчина с заднего сиденья и спросил у водителя, зачем он «пристал к инвалиду», и в грубой форме попросил вернуться к работе.

Программист Иван Бакаидов включен в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Предыстория: Водитель маршрутки отказался везти россиянина с ДЦП из списка Forbes
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России ребенка с инвалидностью не пустили в аквапарк
В Крыму туристы вынудили инвалида с ДЦП уйти из ресторана
Россиянку с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе