В Крыму туристы вынудили инвалида с ДЦП уйти из ресторана

Отдыхающие в Керчи туристы вынудили покинуть местный ресторан посетителя с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Об этом агентству URA.RU сообщил сам пострадавший Антон Беляев.

По словам Беляева, он приехал на отдых в Крым со своей знакомой. Ресторан, в который они пошли, был переполнен клиентами — на вход образовалась очередь. Хостес, увидев, что Беляев хромает, пообещала пропустить его со спутницей первыми, когда освободится столик. «Однако остальные гости ресторана, которые, как и мы, ждали в очереди, начали возмущаться», — рассказал мужчина.

Посетители ресторана возмутились политикой заведения, дающей привилегии определенным лицам при полной посадке в ресторане. Они открыто выражали свое недовольство, грубили, говорили, «что они тоже люди, как и инвалиды», однако у них нет никаких преимуществ и они должны стоять в очереди.

В результате Беляеву пришлось отказаться от столика и уйти. «Я решил покинуть заведение, чтобы не смущать своим присутствием негодующих гостей», — объяснил он. Хостес керченского ресторана, в свою очередь, извинилась перед ним.

Ранее стало известно об инциденте в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где россиянка Наталья Липская выгнала с детской площадки детей с инвалидностью. Она рассказала, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных. Липская также добавила, что у детей с особенностями должны быть «свои карантины». Позже она извинилась за свое поведение.