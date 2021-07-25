Россиянку обвинили в махинациях с путевками на отдых для детей-инвалидов

Россиянку Ирину Мухину обвинили в махинациях с путевками на отдых для детей-инвалидов и отправили под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Решение об избрании меры пресечения вынес Красносельский районный суд. Следствие полагает, что фигурантка, являясь управляющим ИП ООО «Экспертная компания», имела намерение похитить бюджетные средства у администрации Красносельского района Северной столицы. 21 июня она заключила контракт на сумму более 32 миллионов рублей, по которому должна была организовать отдых в санаторно-курортных организациях на Черноморском и Азовском побережьях для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Следователи отмечают, что Мухина заранее знала, что не сможет выполнить свои обязательства и не планировала этого делать. Свои махинации обвиняемая не успела довести до конца, поскольку нарушения были выявлены и пресечены.

Женщина свою вину не признала и просила суд отказать в удовлетворении ходатайства о помещении под стражу. Прокурор также не поддержал требования следствия, ссылаясь на запрет по части 1.1 статьи 108 УПК РФ. Россиянка была заключена под домашний арест до 21 сентября 2021 года.

Ранее в Челябинской области суд арестовал на два месяца руководителя областного отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Виктора Чернобровина по делу о взятках. По версии следствия, фигурант получил 26 миллионов рублей от сотрудника частной охранной организации за помощь с заключением договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

