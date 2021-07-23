Суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 49 миллионов рублей

В Красноярске суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательстве к покушению на убийство Андрея Грабовского в 2004 году. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что потерпевшие заявили иск о взыскании с Быкова компенсации морального вреда. Сотрудники СКР и МВД установили, что у обвиняемого есть два участка в Емельяновском районе Красноярского края и нежилое здание площадью 33,3 квадратного метра в селе Гляден того же района.

Стоимость имущества бизнесмена оценили на сумму более 49 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении на него ареста.

22 июля Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение за подстрекательство к убийствам. По версии следствия, в 2004 году бизнесмен заказал знакомому убийство вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

В течение нескольких дней киллер выслеживал жертву. 1 ноября 2004 года автомобиль Грабовского расстреляли из автомата Калашникова, однако мужчине удалось выжить.