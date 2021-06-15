Обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова отправили в СИЗО после интервью

Свердловский районный суд Красноярска изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в убийствах, отправив его в СИЗО из-под домашнего ареста. Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Основанием для такого решения стало его интервью, опубликованное на YouTube 6 июня, — Быкову было запрещено общаться с посторонними лицами. Однако в СИЗО он содержался по другому делу.

Быкова арестовали в мае 2020 года по обвинению в организации убийств участников, как полагает следствие, его преступной группировки, жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. 22 октября того же года Красноярский краевой суд перевел бизнесмена под домашний арест, но буквально через несколько часов Быков вновь был арестован по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова.

По версии следствия, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета — Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году, а в 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин. Также Быкову вменяется то, что в 2004 году он склонил знакомого убить 38-летнего жителя Красноярска Андрея Грабовского, вице-президента региональной федерации бокса.