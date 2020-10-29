У экс-депутата Быкова арестовали имущество на 80 миллионов рублей

Октябрьский районный суд Красноярска арестовал имущество бывшего депутата Анатолия Быкова на сумму 81 миллион рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

По его словам, обеспечительная мера наложена в рамках дела по неуплате налогов, которое было возбуждено против Быкова.

По данным следствия, с 2017-го по 2019 год экс-депутат недоплатил налогов как физическое лицо на 65 миллионов рублей. Еще в 12 миллионов рублей оценивается недоимка за 2017 год, когда он уклонился от уплаты налогов в качестве индивидуального предпринимателя.

27 октября стало известно о новом расследовании в отношении Быкова. Его подозревают в совершении преступления по статье 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»).

22 октября сообщалось, что Быкова, переведенного судом под домашний арест, вновь увезли в СИЗО. Новое задержание связано с делом об убийстве учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова.

Быкову вменяется организация двух убийств жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в 1994 году. Кроме того, бизнесмена заподозрили в причастности к покушению на Андрея Грабовского, вице-президента региональной федерации бокса, которое было совершено в 2004 году.

Помимо этого, следствие считает Быкова лидером преступного сообщества. По данным Следственного комитета, с 1993 по 1995 годы бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета: Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов — в 1998-м. В 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.