Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству

Красноярскому бизнесмену и бывшему депутату Анатолию Быкову предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству по найму»). Об этом в среду, 28 октября, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, осенью 2004 года бизнесмен пригласил киллера к себе домой в поселок Удачный и предложил ему убить 42-летнего жителя Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов за 50 тысяч долларов. Убийца выследил свою жертву и расстрелял бизнесмена на улице Ады Лебедевой в Красноярске 18 января 2005 года из пистолета ТТ. При встрече бизнесмен заплатил киллеру только 10 тысяч долларов.

21 сентября сообщалось, что следователи заподозрили Анатолия Быкова в заказе убийства вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. 1 ноября 2004 года на дороге он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский, но тот смог увести свою машину с линии обстрела и спастись.

22 октября сообщалось, что Быкова, переведенного судом под домашний арест, вновь увезли в СИЗО.

Как считает следствие, с 1993-го по 1995 год бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета — Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году, а в 1999-м был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.