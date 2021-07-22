Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение за подстрекательство к убийствам. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в сентябре 2004 года обвиняемый решил избавиться от 42-летнего бизнесмена из Красноярска. С этим поручением он обратился к знакомому киллеру, пообещав вознаграждение в 50 тысяч долларов. Однако уже в октябре Быков отложил убийство, выбрав новую жертву, — вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

В течение нескольких дней исполнитель выслеживал Грабовского. 1 ноября 2004 года автомобиль бизнесмена расстреляли из автомата Калашникова, однако Грабовскому удалось выжить.

После этого киллер взялся за первый заказ. Утром 18 января 2005 года у гаражного массива он расстрелял жертву из пистолета ТТ. От полученных ранений 42-летний бизнесмен скончался.

За свою работу киллер получил 10 тысяч долларов вместо обещанных 50.

Следователи обвинили Анатолия Быкова по части 4 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийства по найму»), части 4 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму»).