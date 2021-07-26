Путин подписал указ с новыми мерами поддержки для детей-инвалидов

В России появились новые меры поддержки для детей-инвалидов. Теперь их вместе с сопровождающими будут обслуживать вне очереди в кафе, ресторанах и других социальных учреждениях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что изменения вносятся в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов. В нем указано, что вне очереди на торговых предприятиях в местах общественного питания, в ЖКХ, в медучреждениях, в учреждениях образования и культуры, а также в других организациях вне очереди обслуживаются инвалиды I и II групп.

Изменения в указе к категориям, которые должны обслуживать вне очереди, также относятся дети-инвалиды и их сопровождающие.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» займется в Госдуме улучшением жизни инвалидов. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их — приоритет фракции.