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В России детей-инвалидов заставили полчаса ждать экскурсию под проливным дождем

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В Российском регионе детей-инвалидов заставили полчаса ждать начала экскурсии под проливным дождем. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила очевидец события.

Женщина опубликовала ролик, на котором на причале видна очередь детей и сопровождающих их родителей. Пришедшие вовремя дети вынуждены были ждать экскурсию на теплоходе полчаса под ливнем, а после спускаться по лестнице, которую потоки воды превратили в водопад.

Отмечается, что звонки в фирму, которая организовывала экскурсию, а также в МЧС ни к чему не привели.

Также очевидец события рассказала, что причал был занят двумя катерами местных чиновников.

Ранее сообщалось, что детям с ограниченными возможностями из Тюменской области подарили по тарелке и мылу. Местные власти объяснили, что денег не было, поэтому решили купить что-то универсальное. Отмечается, что некоторые родители вернули подарки.

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