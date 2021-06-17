Описаны нечеловеческие условия жизни в российском хосписе

В хосписе Самарской области у изголовья кровати пациентки медики оставляли использованные памперсы, а саму больную научили самостоятельно включать себе концентратор кислорода и не беспокоить персонал. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Такие нечеловеческие условия жизни описали проверяющие, которые приехали по просьбе самих сотрудников хосписа. Те написали письмо в один из местных благотворительных фондов с жалобой на свою низкую зарплату в 12 тысяч рублей и перспективу остаться без работы, так как хоспис собираются закрыть. Приехавшая комиссия обнаружила множество нарушений — не было лекарств, облегчающих боль умирающим, туалет в хосписе не работал, а комната отдыха находилась на втором этаже, куда пациенты не могли самостоятельно дойти.

Оказалось, что из 19 койкомест заняты девять, при этом только два пациента действительно нуждались в паллиативной помощи, но нужного ухода не получали. Комиссия обратила внимание на нестриженные ногти длинной в сантиметр у одной из больных, другую научили самостоятельно включать себе кислород каждые два часа, чтобы не беспокоить медиков.

«Ни высокие зарплаты, ни образование не смогут гарантировать, что человек увидит в другом человека, не пробудит сочувствие и доброе сердце, если их нет. Все мы были просто раздавлены такой бесчеловечностью», — рассказала общественница Ольга Шелест, которая входила в состав комиссии.

Как стало известно, речи о закрытии хосписа не было, его просто перенесут в другое место. Региональный минздрав, не стал комментировать зарплаты сотрудников, там заверили, что в должностных инструкциях медицинского персонала предусмотрено обслуживание тяжелобольных пациентов, в том числе санитарно-гигиеническая обработка.

Ранее сообщалось, что в Самарском психоневрологическом интернате (ПНИ) детей-инвалидов привязывали к кроватям и морили голодом. Информация о жестоком обращении с подопечными поступила из анонимного источника в благотворительный фонд, который помогал учреждению. В ПНИ направили проверку. У детей были обнаружены синяки и следы от ремней, которыми их связывали.