Стали известны странные детали проверки российского хосписа из-за наркотиков

Жалоба, после которой МВД организовало внеплановую проверку российского хосписа «Дом с маяком», пришла за день до того, как учреждение закупило первый наркотический препарат. Об этой странной детали пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, жалоба поступила 29 сентября, а препарат закупили 30 сентября. Соответствующее разрешение «Дом с маяком» получил в конце сентября.

Полицейские пришли в хоспис 27 октября и не предоставили документы для обоснования проверки, сказала руководитель юридического отдела Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова. Это произошло только после настойчивой просьбы главврача Григория Климова и юриста, присутствовавшего при проверке. К концу осмотра помещений они представили определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования.

По словам соучредительницы организации Лидии Мониавы, заседание должно состояться на текущей неделе, материалы дела были направлены в суд.

О проведении проверки в отношении хосписа «Дом с маяком» стало известно 29 ноября, после чего ему пригрозили закрытием. Мониава рассказала, что в МВД поступила жалоба на то, что одному из детей выписывают неправомерно много наркотических препаратов, из-за чего он все время спит. Она объяснила, что все лекарства ребенок получает через систему здравоохранения, а не в хосписе, уточнив, что у него все болит из-за контрактур и вывиха тазобедренного сустава, и он плачет без фентанилового пластыря.

Полицейские проверили рецепты и их учет, пересчитали лекарства в сейфах, сверили записи в журналах и изучили медицинские карты пациентов. Лекарства сошлись, но не сошлись некоторые записи в журналах. Как объяснила Мониава, хоспис вел много документов по наркотикам, но не все оказалось сделано правильно. По ее словам, также заболела главная сестра, которая занималась этой работой, она находится на лечении уже два месяца. Недочеты исправили, заверила соучредительница.

Руководство хосписа обвинили по статье 6.16 КоАП («Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств»). Наказание по ней — штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней. Мониава заявила, что хоспис будет просить штраф ниже нормы, так как его придется платить из пожертвований.