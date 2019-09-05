В российском фонде помощи больным детям оценили выделение денег на «Фризиум»

Детский хоспис «Дом с маяком» рад поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить деньги на закупку лекарств для хронически больных детей. Об этом сообщила директор фонда Лидия Мониава, передает ТАСС.

«Мы очень-очень рады, там два решения: первое, что "Фризиум" будет зарегистрирован в России, Министерство здравоохранения приложит к этому все усилия, — это для нас главная новость, потому что это прямо системное решение этой проблемы», — сказала Мониава.

Она отметила, что закупка препарата на время, пока не зарегистрируют «Фризиум», тоже «очень здорово» — из-за резонанса вокруг задержаний покупателей нелегальные перекупщики ушли с рынка и родители оказались безвыходной ситуации. При этом прием препарата нельзя прерывать, так как ребенок из-за этого может умереть.

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При этом Мониава заявила, что ей пока непонятно, на каком основании будут выдавать лекарства. Раньше их выдавали на основании федеральных консилиумов, но у 95 процентов пациентов их нет. Она добавила, что кроме «Фризиума», диазепама, мидазопама и фенобарбитала, которые закупит правительство, есть еще незарегистрированные препараты.

Ранее 5 сентября Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Подписанное им распоряжение позволит Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также клобазам («Фризиум»). Медведев отметил, что правительство до конца 2023 года планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». Например, такие случаи произошли с двумя жительницами Москвы: их задерживали, когда они забирали препараты с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.

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