В России детскому хоспису пригрозили закрытием после проверки

Детскому хоспису «Дом с маяком» пригрозили закрытием после внеплановой проверки МВД. Об этом в Facebook сообщила соучредитель организации Лида Мониава.

Она рассказала, что в МВД поступила жалоба на действия сотрудников хосписа. В частности, одному из детей якобы выписывают неправомерно много наркотических препаратов, из-за чего мальчик все время спит. «Это неправда, все лекарства Коля получает не в хосписе, а через государственную систему здравоохранения. У Коли минимальная доза фентанилового пластыря. Без пластыря Коля много плачет, так как у него все болит из-за контрактур и вывиха тазобедренного сустава», — пояснила Мониава.

По факту жалобы в хосписе прошла внеплановая проверка: пятеро сотрудников МВД проверили рецепты и их учет, пересчитали таблетки, ампулы и пластыри в сейфах, сверили все записи в журналах и изучили медицинские карты пациентов. По словам основательницы «Дома с маяком», «все лекарства сошлись», но «не сошлись некоторые записи в журналах».

Мониава уточнила, что на момент проверки хоспис работал с наркотическими препаратами всего месяц. «Мы вели великое множество документации по наркотикам, но, как оказалось, не все было правильно. Еще у нас главная сестра, которая всем этим занимается, два месяца тяжело болеет и лежит по больницам. Все недочеты мы поняли, уже исправили и больше, надеюсь, допускать не будем», — добавила она.

В результате руководство хосписа обвинили по статье 6.16 КоАП («Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств»). Наказание по ней — штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

«Мы будем очень просить, чтобы хоспису дали штраф ниже нормы, так как мы благотворительная организация, штраф придется платить из денег, которые люди пожертвовали на помощь детям», — отметила директор фонда.