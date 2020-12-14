Россия
 
Последние новости
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди глав государств
В России выступили против охоты на сельхозземлях и в зеленых зонах
Звезда «Ведьмака» получил травму на съемках сериала
Британцы пожаловались в полицию на превративших дом в Диснейленд геев
Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили во все регионы России
Студент рассказал о похудении на 20 килограммов за пять месяцев
Крымский завод «Массандра» приватизировали
Американцы разозлились из-за внешности российских девушек в модной съемке
В России подешевели авиабилеты по четырем маршрутам
Путин заговорил о смысле жизни
Новости партнеров
Прослушать новость

Суд отменил штраф в 200 тысяч рублей детскому хоспису за ошибки в учете лекарств

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Зюзинского районного суда

Московский городской суд отменил штраф в 200 тысяч рублей детскому хоспису «Дом с маяком», чьи сотрудники допустили ошибки в журнале учета наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Судья, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения», — сказала Солопова.

10 декабря Зюзинский районный суд оштрафовал хоспис и признал его виновным по статье 6.16 КоАП («Нарушение правил оборота наркотических средств»).

Жалобу на учреждение подала пользовательница Facebook Ираида Волкова, которая попросила полицию проверить выдачу препарата «Фризиум» мальчику Коле, находящемуся под опекой основательницы хосписа Лиды Мониавы. В своем обращении Волкова указала, что Мониава «таскает Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу», а лекарства ему якобы выдаются за счет других детей.

Прошедшая 28 ноября проверка была направлена на подтверждение сведений, что 12-летний мальчик получает слишком много лекарств. В итоге были выявлены нарушения в ведении журналов учета. Они были не прошнурованы, не пронумерованы и не заверены подписью руководителя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хоспис для российских детей оштрафовали на 200 тысяч рублей за ошибки в журнале
Перечислены грозящие закрытием российскому хоспису для детей нарушения
Стали известны странные детали проверки российского хосписа из-за наркотиков