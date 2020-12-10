Хоспис для российских детей оштрафовали на 200 тысяч рублей за ошибки в журнале

Суд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей из-за ошибок в журнале учета наркотических средств без их изъятия, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Зюзинского районного суда Москвы. Учреждение признано виновным по статье 6.16 КоАП («Нарушение правил оборота наркотических средств»).

«Из материалов дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП России, позволяющая назначить наказание в виде предупреждения», — отметили в суде.

По информации основательницы хосписа Лиды Мониавы, жалобу о нарушениях в учреждении написала Ираида Волкова. Она попросила полицейских проверить выдачу лекарственного препарата «Фризиум» мальчику Коле, которого Мониава взяла под опеку.

Волкова указала, что Мониава «таскает Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу», при этом лекарства ему якобы выдаются за счет других детей.

Проверка, которая прошла в хосписе 28 ноября, пыталась удостовериться в сведениях о том, что хоспис выписывает слишком много лекарств 12-летнему мальчику Коле.

Ранее стало известно, что проверка хосписа «Дом с маяком» выявила нарушения в ведении журналов учета. Обнаружилось, что журналы не были прошнурованы, пронумерованы и заверены подписью руководителя.