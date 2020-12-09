Перечислены грозящие закрытием российскому хоспису для детей нарушения

Проверка детского хосписа «Дом с маяком» выявила нарушения в ведении журналов учета. Причины, грозящие учреждению закрытием, перечислила основательница хосписа Лида Мониава на своей странице в Facebook.

По словам Мониавы, сотрудники учреждения положили в сейф корешки от рецептов и не внесли их в журнал учета корешков. «Мы переложили лекарства из сейфа долгого хранения в сейф краткосрочного хранения, оформили на это накладные, но не успели на момент проверки оформить перекладывание с места на место в журналах», — отметила она.

Проверка обнаружила, что журналы не были прошнурованы и пронумерованы, а также заверены подписью руководителя. Основательница хосписа рассказала, что проверки МВД наводят на медиков страх, поэтому может случиться волна увольнений. «Медсестры писали, что готовы из своей зарплаты оплатить штраф, потому что это ведь они страшно виноваты», — написала Мониава.

Медики, по ее словам, теперь будут долго думать, выписывать ли пациенту рецепт на наркотический препарат и когда это делать. «Пациенты лишнее время страдают от боли», — считает основательница «Дома с маяком».

О проведении проверки в хосписе стало известно 29 ноября, после чего ему пригрозили закрытием. В МВД поступила жалоба на то, что одному из детей выписывают неправомерно много наркотических препаратов, из-за чего он все время спит. Мониава также утверждала, что хоспис ведет много документов по наркотикам, но не все они сделаны правильно.

Руководство хосписа обвинили по статье 6.16 КоАП («Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств»). Наказание — штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.