В российском интернате детей-инвалидов привязывали к кроватям и морили голодом

В Самарском психоневрологическом интернате (ПНИ) детей-инвалидов привязывали к кроватям и морили голодом. Об этом сообщает издание Readovka.

Информация о жестоком обращении с подопечными поступила из анонимного источника в благотворительный фонд, который помогал учреждению. В ПНИ направили проверку. У детей были обнаружены синяки и следы от ремней, которыми их связывали. Большинство воспитанников были раздеты и истощены, их недокармливали. Сообщается, что сотрудники интерната «упрощали» процесс кормления детей и смешивали в одной тарелке первое, второе и салат.

«Сейчас идут повальные увольнения персонала. Уходят сами. Думаю, боятся, что про их издевательства над детьми станет известно в ходе расследования уголовного дела», — написала местная активистка Ольга Шелест.

Readovka пишет, что в интернате уже сменили директора, и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в пансионате для пожилых людей города Видное Московской области нашли привязанную к кровати колготками пенсионерку. По словам работников пансионата, пенсионерку связали, чтобы успокоить — якобы она вела себя буйно.