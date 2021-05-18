В российском пансионате нашли привязанную к кровати колготками пенсионерку

В пансионате для пожилых людей города Видное Московской области нашли привязанную к кровати колготками пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областной прокуратуре.

По словам работников пансионата, пенсионерку связали, чтобы успокоить — якобы она вела себя буйно. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что пенсионерка лежала в пансионате несколько раз, дважды в этом году: в январе и марте. Ее привязывали к кровати колготками и «предметом, похожим на собачий поводок». При этом обследовавшие пенсионерку специалисты не выявили признаков буйного поведения, отметил собеседник «Ленты.ру».

По словам официального представителя подмосковного ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий, было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

В учреждении также выявили нарушения пожарной и санитарной безопасности. Работу пансионата приостановили. Его сотрудников допрашивают следователи.

Всего в пансионате находились 76 человек. Он был частным, а дом, в котором проживали пожилые люди, арендованным — там предоставляли социальные услуги пенсионерам, связанные в том числе с их проживанием.