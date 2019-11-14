В России экстренно госпитализировали 54 постояльца частного дома престарелых

В Челябинске экстренно госпитализировали 54 пенсионера из частного дома престарелых. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава; там заявили о многочисленных нарушениях.

По данным министерства, госпитализация началась после внеплановой проверки совместно с прокуратурой по сигналу о нарушении прав граждан. На момент проверки в заведении находилось 54 пожилых человека. Их перевезли в стационар.

«В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам старшей помощницы прокурора области Натальи Мамаевой, нарушения были обнаружены в ходе проверки пожарной безопасности, передает «Интерфакс». Она также указала на ненадлежащее оказание медицинской помощи в частном учреждении. «В связи с этим принято решение о его экстренном закрытии», — сказала она.

Глава министерства социальных отношений региона Ирина Буторина заявила изданию URA.RU, что в учреждении обнаружены грубые нарушения в организации питания и антисанитария в помещениях. Кроме того, по ее словам, постояльцев не выводили на прогулки, тогда как возможность проветривания помещений отсутствовала.

Одна из постоялиц дома престарелых заявила, что уход в пансионате был нормальный. Ее комментарий опубликовал РЕН ТВ. Пожилая женщина отметила, что не понимает, зачем нужна эвакуация. Проводившие эвакуацию медики отказались комментировать происходящее.

Ранее, в октябре, бывшая сотрудница частного приюта для престарелых «Серафим» в Кемеровской области опубликовала фотографии, на которых пожилой инвалид без ног лежит голым на полу. Она также сфотографировала пожарный выход, загороженный кроватью, и засняла на видео комнаты, в которых живут постояльцы приюта. По ее утверждению, помещения слишком тесные.

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