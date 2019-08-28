Работники дома престарелых бросили пожилого россиянина на полу и ушли

Орел LIVE | Новости / ВКонтакте

Следователи начали проверку информации о халатном отношении к инвалиду, лежащему на полу в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Орловской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео из Болховского дома-интерната, где у проема двери на голом полу без штанов и с пеленкой вместо нижнего белья лежал немощный престарелый мужчина, а работники учреждения не обращали на него внимания. Автор ролика отмечал, что в момент съемки в комнате, где жил инвалид, проводилась обработка от тараканов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!