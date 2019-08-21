Россияне бросили парализованную мать в доме во время наводнения

Жители села Угловое Мазановского района Амурской области бросили в затапливаемом доме мать, которая не может ходить. Об этом рассказал врио заместителя начальника амурского управления МЧС Константин Рыбалко, передает «Российская газета».

«Сыновья бросили парализованную мать, сами убежали на сопку. Потом оттуда звонили в штаб: "Спасите мою мать"», — отметил Рыбалко. Это подтвердили в правительстве Амурской области, пишет издание.

В разговоре с Amur.Info Рыбалко пояснил, что вместо носилок спасатели использовали дверные полотна, женщину привязали ремнями, погрузили на лодку и сопровождали пешком. Им пришлось идти по воде около 200-300 метров.

Спасатель отметил, что всех инвалидов оставили ночевать в школе, так как родственники бросили их, а сами эвакуировались, испугавшись большой воды. В школе инвалидам предоставили обслуживание, уход и питание, а утром их эвакуировали в лечебные учреждения.

По состоянию на 20 августа в Приамурье оставались подтопленными 25 придворовых территорий, в пунктах временного размещения находятся шесть человек, передает ТАСС со ссылкой на МЧС. В регионе восстановили более 500 километров пострадавших от паводка дорог. С 25 июля в области действует режим ЧС.

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