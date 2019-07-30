Курящие российские подтопленцы получат сигареты

Курящим людям, которые пострадали из-за паводка в Амурской области, доставят сигареты — они указаны в методических рекомендациях по определению потребностей в период ЧС. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Татьяна Величко, передает РИА Новости.

«Да, это зло, но, тем не менее, вот эти пагубные привычки также предусмотрены методическими рекомендациями. Есть там определенная норма», — сказала Величко.

Она добавила, что курящему человеку положено «0,5 пачки в день». Сигареты рассчитываются только на тех, кто заявит о такой потребности. Величко отметила, что просьбу курящих исполнили спонсоры — то есть, не за счет бюджета. Она также уточнила, что указанная в списке заявка на сигареты была первая.

Ранее жители села Угловое Мазановского района Амурской области, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя печенье и сигареты. Губернатор Василий Орлов призвал в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым и «не допускать перегибов», а также посоветовал жителям бросать курить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



