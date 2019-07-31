Россияне вынудили детей с инвалидностью лазить в окно центра реабилитации

Следователи начали проверку информации о реабилитационном центре для детей с особенностями развития в Миассе, где маленьким пациентам и их родителям приходится лазить через окно, чтобы попасть внутрь. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Челябинской области.

В ведомстве указали, что, по данным федеральных СМИ, учреждение расположено в жилом доме, и попасть в него через центральных вход невозможно, поэтому посетителям приходится пользоваться окном. «Проблема родителей с детьми-инвалидами, для которых это единственный в городе центр, местными чиновниками до сих пор не решена», — говорится в сообщении.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося и было ли нарушено законодательство со стороны чиновников, которые ответственны за организацию социальной помощи. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее на телеканале РЕН ТВ вышел сюжет о центре, в котором рассказывалось о проблемах центра, разместившегося в жилом доме. Вход внутрь расположен далеко, и приходится обходить все здание. Во время дождя вокруг все заливает. Чиновники, выделившие это помещение во временное пользование, предложили переделать окно в дверь, но эту идею еще два года назад забраковали жители дома и председатель ТСЖ. Многим жильцам не нравится, что рядом с ними находятся дети с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. Противники нормального входа в центр пообещали, что если он появится, то его тут же заколотят досками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!