В России стало больше детей с инвалидностью

За последние несколько лет число взрослых россиян с инвалидностью уменьшилось, в то время среди детей данный показатель вырос. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минтруда, основанные на статистике бюро медико-социальной экспертизы.

Согласно информации ведомства, ежегодно в стране регистрируется 15-25 тысяч случаев детской инвалидности. Так, в 2016 году детей-инвалидов в России было 617 тысяч, в 2018-м — 651 тысяча, а к 1 января 2019 года — уже 670 тысяч. Многие из диагнозов связаны с врожденными аномалиями, психическими и нервными расстройствами.

При этом с 2016 года стабильно падает численность совершеннолетних людей с инвалидностью. Сократилось не только количество выданных свидетельств об инвалидности, но и число обратившихся за ней в бюро медико-социальной экспертизы.

Снижение показателей наблюдается во всех возрастных группах среди взрослого населения, включая предпенсионную и пенсионную. Общая численность инвалидов старше 18 лет снизилась с 12,1 миллиона человек в 2016 году до 11,3 миллиона к началу 2019-го. 62,1 процента инвалидностей приходилось на людей старше 60 лет, 17,3 процента — на возраст от 51 до 60 лет, 9,2 процента — 41–50 лет, 7 процентов — 31–40 лет, 4,4 процента — 18–30 лет.

Самая большая доля инвалидов в Чечне. Там на 100 жителей приходится 17 человек с инвалидностью. В Белгородской области таких людей 16 из 100, в Ингушетии — 15,5. Средний показатель по России — один человек из 100.

Чаще всего россияне с инвалидностью имеют заболевания системы кровообращения, онкологию, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, психические расстройства и расстройства поведения.

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